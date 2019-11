I Vigili del fuoco prendono parte ai funerali dei colleghi scomparsi ad Alessandria

I Vigili del fuoco del Comando provinciale di Rimini hanno partecipato alle esequie, oltre mediante una rappresentanza recatasi ad Alessandria, dei tre Vigili del fuoco scomparsi ad Alessandria mentre stavano lavorando, stringendosi in un ideale abbraccio ai colleghi e ai familiari segnati da questo grave lutto, seguendo in diretta televisiva la cerimonia funebre nei locali del Comando.

Oltre al personale, in servizio ed in congedo, del Comando dei Vigili del Fuoco di Rimini, hanno partecipato le più alte cariche delle istituzioni della provincia, quali Prefettura, Questura, Provincia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Carabinieri Forestali, Polizia di Frontiera, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Romagna Soccorso, Coordinamento del Volontariato di Protezione Civile. Si sono anche uniti i rappresentanti della Protezione Civile della Repubblica di San Marino. La commossa partecipazione e la vicinanza da essi mostrata ai Vigili del fuoco di Alessandria e ai loro familiari attraverso i colleghi del Comando di Rimini sono state la più tangibile manifestazione della riconoscenza per chi, fino all’ultimo, nella fiducia nelle istituzioni e nel valore della propria funzione, ha svolto il proprio dovere senza tirarsi indietro, anche conoscendo i rischi cui andava incontro.