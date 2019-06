Una gru per l'ennesima spaccata notturna nel negozio di bici

Questa volta i malviventi hanno utilizzato una gru per mettere a segno l'ennesimo colpo ai danni del negozio di bicilette Idea Ruote di Santarcangelo che, già in passato, era finito nel mirino dei ladri. Proprio a causa dell'abitudine delle bande specializzate in biciclette, che avevano messo a segno altre spaccate nell'attività commerciale, i proprietari avevano fissato dei robusti pali all'asfalto per evitare l'assalto dei veicoli utilizzati come ariete. Il problema è stato aggirato, dalla banda che ha agito nella notte tra lunedì e martedì, utilizzando una gru che ha letteralmente sradicato i fittoni per poi sfondare la vetrina. I malviventi sono entrati in azione verso l'1.40 e, il botto, è stato avvertito dai residenti della zona. Nonostante l'entrata in funzione dell'allarme, i ladri sono riusciti a far sparire diverse biciclette di valore per poi fuggire facendo perdere le loro tracce prima dell'arrivo dei carabinieri.