Ieg: inaugura “storie creative”, il primo salotto italiano dedicato al do it yourself

Vivere ogni giorno l’anima di ABILMENTE, la fiera più colorata e coinvolgente d’Italia, scoprendo i trucchi e i segreti che portano all’eccellenza artistica manuale attraverso i racconti delle protagoniste della creatività Made in Italy. Si intitola “Storie Creative” ed è il nuovo format che domani, martedì 5 maggio, prenderà vita su https://www.abilmente.org/it/storie-creative e attraverso i social della manifestazione, il Salone di Italian Exhibition Group leader in Italia per gli appassionati e le community dell’arte del Do It Yourself. Si partirà alle 18 con la blogger Anna Esposito, artista del feltro specializzata nella tecnica ad ago, utilizzata per creare oggetti per l’home decor, che venerdì 8 completerà il suo ciclo rispondendo a tutte le domande dei curiosi e degli appassionati.

Per il più grande laboratorio esperienziale del fai da te nazionale, osservatorio d’eccellenza della creatività e delle sue tendenze, IEG ha creato un vero e proprio spin-off continuativo di manifestazione. Un’idea realizzata in collaborazione con le artiste più amate e seguite della manualità creativa che arricchiscono gli appuntamenti fieristici di Vicenza e Roma coinvolgendo un pubblico intraprendente e curioso.

Ogni settimana, spazio a una protagonista diversa attraverso video pubblicati il martedì e venerdì alle 18 nella sezione “Storie di Creative” del sito di Abilmente – ma anche attraverso i canali social – che racconterà i retroscena della propria passione, svelando trucchi, tecniche e segreti da mettere in campo per raggiungere l’eccellenza creativa, ma soprattutto rispondendo alle domande e alle curiosità delle community di crafter che impegnano con ingegno il loro tempo libero cimentandosi nel patchwork, découpage, cardmaking, bijoux, ricamo, tessitura, maglia, uncinetto, calligrafia cucito creativo e tanti altri mondi.

Storie di Creative è un vero e proprio salotto virtuale dai tratti confidenziali, creato e allestito ad hoc per appassionati di ogni età e interesse. Una modalità tutta nuova che IEG mette a disposizione per vivere l’esperienza e lo spirito di condivisione di Abilmente, portando nella quotidianità degli appassionati i tratti distintivi di un appuntamento che da anni – con migliaia di corsi, laboratori e workshop, attività esperienziali e un assortimento impareggiabile di prodotti distribuiti da espositori specializzati – fissa le linee guida della creatività manuale dentro e fuori i confini nazionali.

Nelle prossime settimane, il format proseguirà con Monica Maglia (Plastic Canvas), Francesca Temponi (Cucito), Elisa Cosma (Legatoria), Flaminia Alagna (Ricamo), Elena Marconato (Tecniche pittoriche e decorative), Francesca Barbato (Cucito), Chiara Cocco (Carta e legatoria), Luisa De Santi (Crochet) e Roberta Ottolenghi (Cucito per bambini).