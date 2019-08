Ignora l'alt dei carabinieri e scappa, catturato prende a calci e pugni i militari dell'Arma

Rocambolesco inseguimento, nella notte tra martedì e mercoledì, lungo le strade di Riccione che si è concluso con l'arresto di un 27enne della Perla Verde. Tutto è iniziato quando il giovane, al volante della propria vettura, ha ignorato l'alt di una pattuglia dei carabinieri che era impegnata in un controllo stradale. Nonostante le segnalazioni, infatti, il guidatore ha spinto sull'acceleratore rischiando di andare a sbattere contro gli altri veicoli mentre i militari dell'Arma hanno dato l'allarme iniziando così l'inseguimento. Il 27enne è stato raggiunto e bloccato in via Sardegna ma, al momento dell'identificazione, ha iniziato a dare in escandescenza aggredendo i carabinieri che, a stento, sono riusciti ad ammanettarlo mentre nel parapiglia un militare è rimasto lievemente ferito. Il riccionese è stato quindi portato in caserma e arrestato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e, mercoledì mattina, è stato processato per direttissima.