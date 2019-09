Il 121° reggimento pronto a salutare la caserma “Giulio Cesare" e la città

Il prossimo 17 settembre, alle ore 18:00, all'interno della caserma “Giulio Cesare”, si svolgerà la cerimonia di commiato del 2° gruppo, in occasione della chiusura del Reparto prevista alla fine del mese. La cerimonia in armi, avrà luogo alla presenza della Bandiera di Guerra del 121° reggimento, e vedrà la partecipazione delle massime Autorità locali, del Gonfalone della Città e della Provincia di Rimini, dei Labari, delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma e della Banda dell'Artiglieria Controaerei dell'Esercito Italiano, di stanza in Sabaudia (LT). Al termine della cerimonia un sobrio rinfresco sarà servito con la preziosa collaborazione degli allievi delle Scuole Alberghiere e di Ristorazione (IAL) di Riccione e di Cesenatico, che guidati dai loro professori e chef, metteranno in pratica quanto appreso nei periodi di istruzione. Al fine di salutare la città, cui il glorioso gruppo di Artiglieria è profondamente legato, la Banda dell'Artiglieria Controaerei, proporrà alla cittadinanza un concerto, in piazza Francesca da Rimini, la sera del 16 settembre, alle ore 21:00. La banda si esibirà in un repertorio che spazierà tra il classico e la musica leggera e l'evento musicale sarà aperto a tutti.