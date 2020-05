Il 64% dei dipendenti comunali in smart working

In Comune a Rimini ci si organizza per rispondere alle esigenze delle attività economiche che hanno riaperto e dei servizi che vengono via via riattivati. In ogni caso sono, al momento 703 dipendenti, circa il 64%, sta lavorando in smart working, spiega il vicesindaco Gloria Lisi. Di questi, solo cinque erano in già in precedenza autorizzati, mentre tutti gli altri sono stati attivati in seguito all'emergenza sanitaria da covid19. Intanto, la fase 2 "ricalcherà in buona parte le disposizioni già attuate, con poche novità", prosegue Lisi, come la riapertura dal 18 maggio (senza pubblico) di alcuni servizi, come quelli culturali. La biblioteca, ad esempio, riaprirà solo per il prestito. Altri uffici, ora chiusi, saranno riorganizzati alla luce delle attività' economiche che nella fase due hanno riaperto. Continua il lavoro del personale docente ed educativo, che ha attivato un progetto di formazione a distanza per mantenere un rapporto tra insegnati ed educatori e i bambini e le famiglie. anche gli uffici legati al welfare, pur in modalità smart, hanno svolto e stanno portando avanti un carico di lavoro "molto più gravoso", prosegue Lisi, tra cui quello telefonico delle assistenti sociali. I servizi di anziani e disabili, in particolare, "sono stati messi sotto pressione dall'aumento delle domande". Anche la riorganizzazione dei servizi didattici, per quanto riguarda studenti con disabilità, è passato da un confronto con le assistenti sociali che seguono i singoli casi; oppure il rapporto con le associazioni dei famigliari con i quali lavoriamo per garantire percorsi personalizzati.

Quanto alla Polizia locale è stata impegnata nel controllo del territorio e in azioni di supporto alla popolazione e di sicurezza sociale. Per gli altri servizi, in particolare per quelli chiusi, il personale che non era collocato in smart working usa le ferie, anche assegnate d'ufficio dai dirigenti, a seconda delle diverse esigenze organizzative. "In questa fase 2 stiamo lavorando per ampliare i servizi di supporto ai cittadini e alle imprese che si trovano oggi ad affrontare enormi difficoltà, tutelando, contemporaneamente, la salute e la sicurezza dei nostri lavoratori", assicura Lisi. "E' fondamentale che tutte le categorie che necessitano dei servizi comunali possano continuare a farvi affidamento; si tratta di un aiuto concreto a famiglie e aziende".