Il ballo liscio è salvo: niente distanziamento per le coppie

Ballerini di liscio salvi: niente distanziamento per le coppie da ballo

Tutto è bene quel che finisce bene: alla fine tra il coronavirus e la voglia di ballare, almeno insieme al proprio partner, in Emilia-Romagna l'ha spuntata la seconda. Possono stare tranquilli dunque i gestori di locali notturni e di balere, soprattutto in Riviera romagnola, perché nell'ultima ordinanza regionale sono ammessi i balli di coppia senza l'obbligo del distanziamento sociale di due metri, nel caso in cui la coppia sia formata da conviventi. Polka, mazurca e liscio, anche per questa stagione dunque, sono al sicuro, e i gestori di locali notturni possono tirare un sospiro di sollievo dopo i malumori a seguito dell'ordinanza regionale che invece imponeva l'obbligo, per tutti, di ballare distanziati di almeno due metri.

Il chiarimento arriva direttamente dalla Regione, in una delle Faq che accompagnano l'ultima ordinanza regionale: "Il ballo di coppia senza il rispetto delle distanze non è consentito alle persone che in base alle disposizioni vigenti sono soggette al distanziamento interpersonale, ma è permesso nel caso in cui la coppia sia formata da conviventi, sia nelle discoteche che in altri luoghi quali sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari (fatto salvo quanto previsto dalla ordinanza balneare) e purché all'aperto".

(Agenzia Dire)

