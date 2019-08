Il borseggiatore del mercato ambulante finisce nella rete

Nella tarda mattinata di sabato scorso, durante una serie di controlli, i carabinieri della Stazione di Viserba hanno catturato un borseggiatore che aveva appena messo a segno un furto ai danni di un'anziana intenta a fare la spesa nel mercato settimanale di via Roma. A finire in manette è stato un 55enne originario di Potenza, da anni residente in città e già noto alle foze dell'ordine per reati analoghi, notato dai militari dell'Arma e da un agente della polizia penitenziaria aggirarsi con fare sospetto tra i banchi. Il malvivente, approfittando della ressa, ha quindi infilato la mano all'interno della borsa della vittima, una 83enne e sfilarle il portafoglio per poi allontanarsi in tutta fretta. Bloccato in flagranza, il 55enne è stato arrestato e la refurtiva restituita alla legittima proprietaria.