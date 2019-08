Il camion gli si ribalta addosso, operaio miracolosamente illeso

Momenti di paura, nel pomeriggio di venerdì, in un cantiere edile di San Lorenzo in Correggiano dove improvvisamente un camion si è ribaltato addosso a un operaio 61enne. Dai primi riscontri pare che, verso le 15.30, l'uomo stesse manovrando la gru del mezzo pesante per scaricare del materiale quando, all'improvviso, il cassone gli si è rovesciato addosso. Si è temuto il peggio e, sul posto, sono accorsi i vigili del fuoco con la gru e i mezzi del 118, ambulanza e auto medicalizzata, oltre all'elicottero da Ravenna. In realtà l'operaio, del quale non sono state fornite le generalità, era rimasto incastrato in una rientranza del camion evitando così di essere schiacciato. L'uomo, rimasto sempre vigile e cosciente, è stato quindi liberato dal personale del 115 e affidato alle cure dei sanitari che, per precauzione, lo hanno trasportato in eliambulanza al "Bufalini" di Cesena per gli accertamenti del caso.