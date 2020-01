Il car-pooling per andare a scuola, lanciata l'app per condividere la propria auto

L’auto di gruppo, per condividere le automobili private tra persone che devono fare lo stesso tragitto ogni giorno, coinvolge anche gli studenti e i dipendenti del Comune di Rimini e della Provincia. Si concretezza la proposta, del Settore “Infrastrutture, Mobilita’ e Qualita’ Ambientale”, per facilitare il car-pooling e condividere l'auto privata, tra dipendenti pubblici e studenti. Non si tratta solo di ridurre i costi del tragitto quotidiano casa lavoro, ma di aderire consapevolmente ad una proposta di mobilità sostenibile importante, che si sta diffondendo in tante città europee e italiane. L’applicazione “Up2Go” è stata recentemente acquistata dal Comune di Rimini con i fondi del progetto “Smart Commuting” di cui il Comune di Rimini è Lead Partner, un progetto “Interreg Central Europe”, che ha una durata triennale (2017-2020). Si tratta di un’iniziativa internazionale che ha già prodotto una serie di azioni per migliorare la pianificazione urbana e sollecitare gli organismi regionali e locali a implementare sistemi intermodali di mobilità sostenibile. Un’idea orientata a ridurre le emissioni di CO2 e l'inquinamento atmosferico, per rendere più vivibili e maggiormente attrattivi i territori. Il progetto fa capo all' Assessorato alla “mobilità, programmazione e gestione del territorio”, ma l'acquisto di Up2go è stato condiviso con l'Assessorato “scuola e politiche educative”, per diffondere l'utilizzo della app anche nelle scuole del territorio riminese.

A tale scopo è stato proposto a tutti dipendenti del Comune di Rimini e della Provincia un incontro, fissato per il prossimo 5 febbraio nella la sala degli Arazzi del Museo della Città, in cui si svolgerà una giornata informativa. Un incontro, suddiviso in differenti orari, secondo le zone di residenza (nord, sud, forese), che farà conoscere quest’interessante iniziative e dove sarà divulgato l’utilizzo della app Up2Go, l’applicazione per il car-pooling, per gli smartphone, dedicata alle comunità di dipendenti di una stessa azienda che aiuta ad organizzare gli spostamenti frequenti da e verso le proprie sedi. Parallelamente partirà anche la sperimentazione, come azione pilota del progetto europeo, nell’area nord Rimini, a Viserba, dove è situato il centro studi nord e dove convergono studenti di ogni età anche in altri istituti scolastici. Un’area vasta che coinvolge studenti, insegnanti e lavoratori, che comprende un numero di circa 5000 pendolari giornalieri che si spostano prevalentemente in auto dal centro di Rimini o dai Comuni limitrofi.

“Puntiamo a portare avanti una serie di iniziative volte a ridurre il flusso di auto in prossimità dei centri scolastici e delle sedi di lavoro - sottolinea Roberta Frisoni, Assessore alla Mobilità - partendo in primis da iniziative volte a favorire e migliorare la mobilità ciclabile e l’utilizzo del trasporto pubblico locale, ma esplorando anche nuove modalità di viaggio interessanti come il car pooling. Una proposta, quella del car-pooling che, oltre a ridurre l’emissione di CO2, è orientata, attraverso l’occupazione di posti liberi in auto che sarebbero comunque in movimento, a ridurre il disagio causato dalla congestione delle strade nelle ore di punta. Un risparmio di risorse e inquinamento atmosferico, capace anche di generare relazioni e nuove opportunità di collaborazione tra i pendolari e gli studenti, in una nuova fase di condivisione dell'economia e scambio tra le parti.”

La campagna promozionale è frutto della collaborazione dell'Ufficio Politiche Europee del Comune di Rimini e del Liceo scientifico e artistico Serpieri di Rimini. Gli studenti liceali hanno disegnato il manifesto e la facciata interna del pieghevole informativo, mentre la facciata esterna è stata curata dai grafici di Up2go.