Il Centro per l'impiego offre un nuovo servizio gratuito ai futuri imprenditori

Al Centro per l'impiego di Rimini parte un nuovo servizio gratuito a disposizione di chi ha un’idea imprenditoriale e ha bisogno di orientamento sulle opportunità e sui primi passi da fare. I colloqui con i futuri imprenditori vengono effettuati tramite web, attraverso l’utilizzo della piattaforma open source gratuita Teams scaricabile direttamente da Chrome.

Il servizio di orientamento individuale all'autoimpiego e startup consiste in colloqui per informazioni e sostegno alle capacità imprenditoriali attraverso la verifica della propensione auto-imprenditoriale, lo sviluppo dell'idea di business, le informazioni per l’elaborazione del business plan e per l'accesso agli incentivi per l'avvio di nuove attività. L’obiettivo è quello di sostenere i futuri imprenditori e accompagnarli nella verifica di fattibilità del progetto di lavoro autonomo.

Chi fosse interessato può prenotare inviando una mail all’operatrice Angela Pignataro (angela.pignataro@regione.emilia-romagna), che risponderà indicando i riferimenti della piattaforma e concorderà col richiedente data e ora dell’incontro.

Un futuro più smart

L’opportunità di interfacciarsi con gli utenti tramite internet è la nuova modalità standard messa in campo dai Centri per l’impiego per evitare assembramenti negli uffici e per salvaguardare i cittadini e gli operatori dai pericoli conseguenti alla problematica del Covid-19 rappresentati dagli incontri in presenza. Gli uffici, infatti, da qualche settimana hanno ripreso a ricevere, ma solo su appuntamento e solo per le procedure che non è possibile effettuare a distanza.

Grazie a colloqui telefonici e sul web, a video tutorial e a incontri orientativi su piattaforme open source, l’attività a favore di cittadini e aziende sta continuando in remoto, risparmiando anche spostamenti e lunghe file. Tutte le informazioni sui servizi e sulle opportunità dei Centri per l’impiego sono reperibili sul sito www.agenzialavoro.emr.it/rimini