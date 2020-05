Il centro si riempie di persone: serata di controlli "anti-movida"

Sono aumentati i controlli anti-movida a Rimini nel primo sabato sera dopo la riapertura dei locali. Dopo l'orario di cena nella zona della Vecchia Pescheria, tradizionale ritrovo di giovani, si è verificata una scena analoga a quella di venerdì, con i vicoli e la piazza pieni di gente. Tanti i gruppetti di amici, molti senza mascherina, in cui non sempre si manteneva la distanza di un metro, nonostante si fosse all'aperto.

Per tutta la serata, come riporta l'Ansa, l'area è stata pattugliata da Polizia di Stato, Polizia Municipale, carabinieri e militari dell'Esercito. Le forze dell'ordine sono passate di gruppo in gruppo a far distanziare i giovani e chiedere loro di indossare la mascherina, dato l'assembramento formatosi nell'area. Ad alcune persone sono stati chiesti i dati personali, poi i presenti hanno cominciato a disperdersi e ad indossare la mascherina. Rimini e provincia sono uno dei territori più colpiti dal coronavirus in Emilia-Romagna.