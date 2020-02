Il centro storico al buio per il potenziamento della rete elettrica

Non si fermano i lavori di potenziamento della rete elettrica nel comune di Rimini ad opera di E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete di distribuzione elettrica di media e bassa tensione: domani 21 febbraio è stato programmato un intervento che prevede il rinnovo tecnologico della cabina secondaria situata nel centro storico della città romagnola. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione temporanea del servizio, che E-Distribuzione ha programmato per domani 21 febbraio dalle ore 08:30 alle ore 15:30.

I clienti sono stati informati attraverso affissioni di volantini nelle aree interessate dagli interventi. E-Distribuzione ricorda di non utilizzare gli ascensori per tutta la durata dei lavori e di non commettere imprudenze contando sull'assenza di elettricità: la corrente potrebbe essere riallacciata momentaneamente per prove tecniche.

Di seguito le vie coinvolte dall’interruzione temporanea del servizio elettrico: Piazzetta San Martino 3, da 3x a 9, 9x, da 13 a 13a, da 13e a 13f, vicolo Battaglini da 6 a 8, 13, vicolo Valloni 2t, da 3 a 5, via Verdi da 11 a 13, via Beccari da 1 a 3, corso d'Augusto 168.