Il comandante dei vigili Pierpaolo Marullo saluta Riccione: verrà sostituito da Ivan Cecchini

L’Amministrazione comunale di Riccione ha predisposto la sostituzione temporanea del comandante del Corpo intercomunale di Polizia Municipale di Riccione, Misano e Coriano, affidando tale incarico al già dirigente del Comune di Bellaria Igea - Marina, dott. Ivan Cecchini. La sostituzione temporanea è prevista, a partire da domani, per un massimo di due mesi, nelle more, appunto, della procedura per la copertura definitiva del posto di comandante del Corpo intercomunale di Polizia Municipale. Scade formalmente domani l’incarico del comandante Pierpaolo Marullo, insediatosi alla guida del corpo di polizia municipale intercomunale il primo aprile 2016. Per parlare della copertura definitiva del comando del corpo intercomunale di Polizia Municipale venerdì alle 15, il sindaco di Riccione, Renata Tosi, incontrerà il sindaco di Misano, Fabrizio Piccioni e il sindaco di Coriano, Domenica Spinelli. Il corpo intercomunale di Polizia Municipale attualmente garantisce 365 giorni l’anno la copertura sul territorio dei tre Comuni con tre turni quotidiani dalle 7 all’1 di notte che al sabato si intensifica nell’orario notturno fino alle 3. Nel periodo estivo e in concomitanza di eventi ulteriore intensificazione del servizio secondo le necessità anche sulle 24 ore.