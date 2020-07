Il Comitato per l'ordine e la sicurezza analizza gli eventi estivi, rinforzi per la Settimana Rosa

Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, ancora una volta aperto ai Sindaci del territorio, quello presieduto oggi dal Prefetto con la partecipazione delle Forze dell’Ordine e con estensione al Servizio Emergenza 118, ai Vigili del Fuoco e alla Capitaneria di Porto. ​Prologo dell’incontro, prima di una nuova disamina sulla stagione estiva con gli amministratori locali, dedicato all’illustrazione del Meeting Internazionale per l’Amicizia tra i Popoli – Special edition, intitolato “Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime”, quest’anno in programma presso il Palacongressi di Rimini dal 18 al 23 agosto. ​Un Meeting che si dipanerà, come riferito dai rappresentanti dell’organizzazione collegati – come tutti – in video conferenza, con molti collegamenti “in diretta video” anche da parte dei relatori e che osserverà scrupolosamente tutti i requisiti di sicurezza, con appena 12 eventi in presenza (due al giorno, uno al mattino e uno al pomeriggio) che vedranno una partecipazione massima, per ciascun incontro, di 400 persone che dovranno debitamente prenotarsi. ​Tutti gli incontri saranno comunque “frequentabili” in diretta web, attraverso il sito del Meeting.

​Per quanto riguarda, invece, gli eventi della stagione estiva nel territorio riminese, si confermano tutte le misure già comunicate lo scorso 30 giugno, con l’indicazione per gli organizzatori di un adeguato impiego degli stewards e di ogni altra utile figura atta a garantire idonei livelli di sicurezza. ​Non mancherà, per i grandi eventi - come la Notte Rosa, tradizionale evento di inizio luglio, trasformatasi in “settimana rosa” di inizio agosto – una rafforzata presenza delle Forze dell’Ordine, a partire dagli uomini del Reparto Mobile. ​“Settimana rosa” nella quale si integreranno anche alcuni eventi della tradizionale “Notte delle Streghe” di San Giovanni in Marignano.

​Sono davvero numerosi gli eventi in calendario nell’estate del territorio riminese, molti dei quali nel solco di una ormai consolidata tradizione, per i quali i Comuni hanno previsto uno svolgimento in luoghi circoscritti o con opportune prenotazioni, con l’attuazione di tutti i possibili profili di carattere sanitario, a partire dal distanziamento e dall’impiego delle mascherine. ​Tra essi, particolarmente significativo, quello promosso dal Comune di Bellaria Igea Marina, che il prossimo 26 luglio omaggerà le donne e gli uomini dei Reparti Militari, delle Forze dell’Ordine, degli operatori sanitari e del volontariato del settore sanitario, che quotidianamente si impegnano per la sicurezza della comunità.