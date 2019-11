Il Comitato per l'ordine e la sicurezza, lotta allo spaccio e controlli nelle scuole

Nella giornata di martedì si è tenuta, presso la Prefettura di Rimini, una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica in cui il Prefetto, Alessandra Camporota, ha programmato, insieme ai vertici delle forze dell’ordine, al presidente della provincia ed al Comune di Rimini, rappresentato dall’assessore alla Sicurezza la strategia di interventi straordinari di controllo coordinato che le forze di polizia effettueranno sul territorio in attuazione della recente direttiva del Ministro dell’Interno avente ad oggetto “Iniziative in materia di sicurezza urbana per il contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti”.

"L’attenzione sul territorio è sempre alta, atteso l’enorme flusso turistico e numero di scambi commerciali che lo caratterizzano - spiegano dalla Prefettura - e pertanto, a breve, l’incontro sarà replicato con la partecipazione dei rappresentanti dei Comuni costieri. Già nei giorni scorsi il Prefetto aveva tenuto un incontro del Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica, cui avevano partecipato anche i dirigenti dell’Ufficio Scolastico dell’ambito territoriale di Forlì-Cesena e Rimini e i componenti del gruppo di coordinamento dei dirigenti scolastici in cui, aveva programmato una serie di iniziative per continuare i servizi coordinati di controllo delle forze di Polizia presso le aree limitrofe gli istituti scolastici, con particolare attenzione ai parchi e alle linee degli autobus".