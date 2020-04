Il comune realizza un nuovo spazio polifunzionale per giovani, anziani e famiglie

A Rimini arriva un nuovo spazio polifunzionale a disposizione tanto dei giovani, quanto di anziani e famiglie. La giunta assegnato infatti il fabbricato socio ricreativo di via Rimembranze 61, denominandolo "Spazio polifunzionale di aggregazione". Lo spazio di proprietà di Palazzo Garampi ha già un uso socio ricreativo dal 2018 per il Dipartimento Servizi di Comunità e si caratterizza come "luogo di aggregazione di quartiere multilivello in quanto si compone di un'area edificio a uso sociale, inserito in un contesto ampio vicino ad un'area orti e uno spazio giochi". E ora si propone come "costruzione partecipata di uno spazio polifunzionale dinamico di promozione dell'agio dei più giovani, di prevenzione del disagio e di sostegno in generale agli interessi della popolazione giovane ed adulta, delle famiglie". Dunque un luogo per favorire l'incontro e lo scambio fra molteplici fasce d'età. Lo spazio sarà reso disponibile tramite istruttoria pubbliche per un periodo di cinque anni, coinvolgendo nella progettazione i soggetti del terzo settore. Le valutazioni privilegeranno la qualità della soluzione progettuale presentata e l'impegno organizzativo del soggetto co-proponente. Duplice lo scopo, commenta la vicesindaco Gloria Lisi: da una parte "favorire la socializzazione", dall'altro "valorizzare gli spazi pubblici ora inutilizzati". Ora, conclude, si lavora all'istruttoria pubblica per "arrivare quanto prima alla sua pubblicazione".

