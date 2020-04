Il consigliere Erbetta contro le istituzioni locali: "Accendiamo il futuro si farà comunque"

"Accendiamo il futuro è confermato". E l'appuntamento come da programma è sabato 25 aprile alle 22. Parola del consigliere comunale Mario Erbetta, che spiega: "Per fermare la manifestazione le istituzioni locali si sono spinte al punto di annunciare che la stessa non si sarebbe tenuta. Peccato che per farla non servono autorizzazioni particolari dato che sapendo che sarebbero avvenuti questi ostacoli l’organizzazione si è premunita di installare dei timer nelle attività per cui non si saranno circolazioni o assembramenti".

Il Comitato per l’ordine e la Sicurezza, ha spiegato Erbetta, si è riunito giovedì, e ha espresso parere che l’iniziativa non fosse autorizzabile, nella data del 25 aprile, perché in contrasto con le disposizioni attualmente in vigore. E aggiunge: "Come Rinascita Civica aderiamo pienamente alla manifestazione fatta dal gente del popolo non legata ne a partiti ne a padroni. Invitiamo inoltre tutti i Riminesi ad accendere le loro case, i loro giardini, i loro terrazzi per dire che Rimini è viva e vuole rinascere con il suo turismo e la sua ospitalità. Ci dispiace che il Comune e tutte le istituzioni non capiscano il grido di dolore che proviene da tutti quegli imprenditori che non sanno che cosa accadrà quest’estate alle loro attività e ai loro dipendenti e alle loro famiglie".

"Ci si aspettava un’unita’ di intenti ma le lobby delle associazioni di categoria e dei partiti di governo pensano esclusivamente al loro orticello e non al bene dei Riminesi. Ne prendiamo atto con rammarico e ne prenderanno atto tutti quei riminesi che sono stufi della politica dei proclami e dell’ immobilismo in cui Rimini sta affondando. Bisogna reagire e bisogna farlo subito per cui tutte le case dei Riminesi e delle attività il 25 aprile si accenderanno tutte insieme e tutti insieme accenderemo il futuro", conclude Erbetta.