Il consiglio comunale di Coriano approva il bilancio 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CORIANO APPROVA IL NUOVO BILANCIO 2020

Nella seduta del 20 dicembre 2019 il Consiglio comunale ha approvato il bilancio di previsione 2020-2022 entro il termine fissato dalla legge (31 dicembre 2019). L’approvazione nei termini del documento previsionale consentirà di evitare l’esercizio provvisorio, di avviare con immediatezza gli investimenti ed anche di riconoscere gli incentivi previsti dalle recenti disposizioni di legge per il settore entrate. Si tratta di un traguardo importante, frutto del lavoro di squadra tra l’amministrazione e gli uffici comunali.

Venendo ai numeri, il bilancio prevede un totale di entrate correnti per 8,5 milioni, di cui circa 5,2 milioni di entrate tributarie (IMU ordinaria, addizionale IRPEF, imposta di pubblicità, Tosap e 500 mila euro di previsione di recupero evasione, a dimostrazione del costante impegno rivolto dall’amministrazione su questo fronte). I trasferimenti ammontano a 525 mila euro mentre le entrate extratributare arrivano a 2,8 milioni circa. Sono state confermate tutte le aliquote e tariffe dei tributi locali, come pure restano invariate le tariffe dei servizi a domanda individuale (refezione, trasporto, anticipo e posticipo, palestre).

Sul fronte della spesa resta alta la quota che il bilancio comunale deve sborsare per la rata di ammortamento dei mutui (1,3 milioni di euro), a cui si aggiungono circa 2 milioni di euro di personale e circa un milione di euro di accantonamenti (fondo crediti di dubbia esigibilità e altri fondi). In calo la spesa per acquisto di beni e servizi di circa 300 mila euro, garantita senza intaccare i servizi erogati ai cittadini e facendo fronte alle richieste sempre crescenti che arrivano sul fronte del sociale e della scuola, a cui sono destinati rispettivamente 765 mila e 1,1 milioni di euro. In totale le spese correnti ammontano a 7,77 milioni di euro, dato anche questo in calo rispetto al 2019.

“Questo bilancio di previsione 2020-2022 - spiega Gianluca Ugolini, Vicesindaco ed assessore al Bilancio - ci gratifica nei tempi e nei contenuti, riconosce in pieno l’operato e le politiche cha abbiamo voluto portare avanti in questi anni facendo emergere una programmazione per il futuro basata sulla concretezza. Siamo sinceramente soddisfatti del lavoro di squadra che stiamo portando avanti per i cittadini del comune di Coriano”. ”Come è sempre stato per la nostra Amministrazione - aggiunge il sindaco Domenica Spinelli - anche questo è un bilancio sano e virtuoso, faro per la nostra attività amministrativa. I complimenti all'assessore Gianluca Ugolini ad alla dott.ssa Elena Masini e a tutti gli addetti dell’area finanziaria per aver raggiunto, anche in questo comune, il traguardo dell’approvazione entro dicembre ”