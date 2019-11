Il coro Le allegre note di Riccione al concorso internazionale Gandolfi di Parma

Da venerdì 29 Novembre a Domenica 1 Dicembre, a Parma presso il Conservatorio e l'Auditorium del Carmine, si svolgerà il concorso internazionale di direzione corale "R. Gandolfi", organizzato da Aerco, l'associazione corale regionale confederata Feniarco. 16 finalisti provenienti da Europa, Stati Uniti e Asia si contenderanno l'ambito riconoscimento avanti ad una giuria internazionale di grande caratura. I finalisti dovranno anche sostenere una prova di direzione con cori laboratorio, su un repertorio specifico. Il coro a voci bianche Le allegre note sarà il coro laboratorio dell'ultima prova in programma, prima che la giuria decreti il vincitore. Nella serata di Domenica 1 dicembre si terrà un prestigioso concerto presso l'Auditorium del Carmine, durante il quale il coro riccionese presenterà alcuni dei suoi brani, con i quali negli ultimi 2 anni ha guadagnato premi in concorsi nazionali ed inernazionali. Il coro tra l'altro si appresta ad inaugurare a gennaio 2020 il suo" anno magico del ventennale" con una serie di concerti in Italia e Francia.