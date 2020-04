Il coronavirus uccide Sepúlveda, lo scrittore era presidente onorario dell'associazione Tonino Guerra

Addio allo scrittore cileno Luis Sepúlveda, deceduto giovedì mattina a 70 anni dopo una lunga battaglia contro il coronavirus. A ricordarlo anche il sindaco di Santarcangelo Alice Parma: "Ci ha lasciati un rinomato artista, attivista e uomo di cultura. Da maggio 2018 era presidente onorario dell'Associazione culturale Tonino Guerra. Proprio lo scorso mese di marzo avrebbe dovuto partecipare alle celebrazioni in occasione del centenario della nascita del Maestro". Eventi inoltre rimandati proprio per l'emergenza Covid-19. Lo scritore aveva conosciuto Guerra nel 2000 e da quel momento i due artisti erano rimasti legati da una sensibile amicizia.

Lo scrittore era ricoverato da fine febbraio all'ospedale di Oviedo, dopo aver contratto il coronavirus durante un festival letterario in Portogallo. Anche la moglie Carmen Yanes era stata ricoverata, e a metà marzo aveva smentito che suo marito fosse in coma. Negli ultimi giorni, però, le condizioni dello scrittore si sono aggravate, fino alla morte. "Con lui, abbiamo perso una voce importante della cultura internazionale ma anche un amico della nostra città e della cultura santarcangiolese - continua Parma - Come Tonino Guerra, aveva soprattutto la capacità di esprimere i pensieri più alti e raccontare le più profonde relazioni umane con le parole più semplici, dietro le quali noi tutti potevamo ritrovare significati immensi.

Il sindaco chiosa il suo ricordo con una frase dello scrittore tratta da 'Cena con poeti morti': "Gli amici non muoiono e basta: «ci» muoiono, una forza atroce ci mutila della loro compagnia e poi dobbiamo continuare a vivere con quei vuoti nelle ossa".

A piangere l'artista sono tantissimi esponenti del mondo della politica, della cultura e dello spettacolo, milioni i suoi lettori chelo ricordano come un libero, un attivista che per tutta la vita è rimasto fedele ai suoi sogni perché, come aveva scritto nel suo romanzo "Storia di una gabbianella e del gatto che le insegnò a volare soltanto cosi' riusciremo ad essere migliori e, se noi saremo migliori, sarà migliore il mondo".

Sepulveda era nato nel 1949 a Ovalle, in Cile, ed era cresciuto a Valparaiso, con il nonno paterno e con uno zio che gli instillarono l'amore per i romanzi di avventura di Cervantes, Salgari, Conrad, Melville. Da ragazzo si iscrisse alla Gioventù Comunista e iniziò a lavorare al quotidiano Clarín. Nel 1969 vinse una borsa di studio di cinque anni per l'Università di Mosca, ma nella capitale sovietica rimase solo pochi mesi, venne infatti espulso a causa dei contatti con alcuni dissidenti. Anni più tardi, entrato nella guardia personale del presidente Salvador Allende, conobbe anche il carcere e la tortura nei giorni del colpo di stato del generale Pinochet. Dal 1977 viaggiò in esilio e girò diversi Stati, iniziando a scrivere e dando alle stampe, nella sua lunga carriera, oltre 25 opere, soprattutto romanzi e libri di favole, pubblicati in Italia prima da Salani e poi da Guanda. Tra i più noti 'Il vecchio che leggeva romanzi d'amore', 'Diario di un Killer sentimentale', 'Il mondo dalla fine del mondo', 'La frontiera scomparsa', 'Patagonia Express'. L'ultimo libro, 'Storia di una balena bianca raccontata da lei stessa', del 2018.

Decine i riconoscimenti nel mondo e in Italia, dove ha ricevuto il Premio Flaiano, il Grinzane Cavour e il Premio Chiara alla carriera, oltre a una laurea Honoris Causa dalla Facoltà di Lettere all'Università di Urbino. Sepùlveda era spesso ospite di festival letterari in Italia, dove ha venduto oltre otto milioni di copie. Quest'anno avrebbe dovuto aprire l'undicesima edizione di 'Libri Come' all'Auditorium Parco della Musica di Roma ed essere appunto a Santarcangelo. Anche Rimini ha avuto l'onore di ospitarlo nel 2018, al cinema Fulgor, in occasione di una manifestazione dedicata a Tonino Guerra e la città si era stretta attorno a lui per salutare un grande scrittore che ha regalato sogni e avventure.