Il cugino vicino di "casa" corre troppo sulla via di ingresso e il parente spara col fucile

Un 51enne di Santarcangelo dovrà rispondere dei reati di minaccia aggravata e di esplosioni pericolose. Stanotte i carabinieri della Stazione del borgo clementino sono intervenuti denunciando l'uomo. Tutto ha avuto inizio quando il 51enne ha sentito arrivare il cugino, vicino di casa, ad alta velocità sulla via di ingresso dell'abitazione. L'uomo non ci ha pensato due volte, è uscito di casa ed ha esploso in aria un colpo di fucile calibro 12, rientrando poi nella sua abitazione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Immediata la richiesta d'aiuto ai carabinieri che hanno subito avuto chiaro il quadro della situazione. I militari, oltre ad aver denunciato il 51enne, hanno sequestrato tutte le sue armi e le munizioni.

L’attenzione del Comando Compagnia Carabinieri di Rimini rimane alta e costante sull’intera giurisdizione di competenza al fine di fornire una risposta concreta ed incisiva alle legittime pretese di legalità avanzate dai cittadini. Pertanto continueranno con assiduità i servizi di prevenzione e contrasto svolti dall’Arma dei Carabinieri, affiancando alla capillare perlustrazione del territorio una continua e attività info-investigativa, contattando la cittadinanza al fine di acquisire quante più notizie utili per prevenire il ripetersi dei reati ed assicurare alla giustizia gli autori di quelli già perpetrati.