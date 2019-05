Il custode scopre il ladro in azione e viene aggredito

Nella notte tra giovedì e venerdì, verso le 5, i carabinieri sono intervenuti nella zona della stazione ferroviaria di Rimini dove un malvivente era stato appena sorpreso a rubare nel ristorante Artrov. Secondo quanto emerso il ladro, poi identificato per un 23enne messicano residente a Reggio Emilia e vecchia conoscenza delle forze dell'ordine, si era introdotto nel locale passando da una finestra lasciata aperta con l'obiettivo di impossessarsi del fondo cassa. Il malvivente, però, non aveva fatto i conti col custode che stava effettuando le pulizia. Vistosi scoperto, lo straniero non ha esitato ad aggredire l'uomo per garantirsi la fuga. E' scattato l'allarme e, poco dopo, il 23enne è stato rintracciato dai carabinieri che lo hanno arrestato. Dopo una notte in camera di sicurezza, il messicano è stato processato per direttissima e condannato a 1 anno, 1 mese e 20 giorni con la sospensione della pena.