Il fienile continua a bruciare, vigili del fuoco al lavoro tutta la notte

Nonostante la pioggia e il lavoro incessante dei vigili del fuoco è ancora in corso venerdì mattina l'incendio che ha interessato il fienile di un'azienda agricola di via Longiano nella zona tra Orsoleto e San Martino in Riparotta. A innescare le fiamme, verso le 20 di giovedì, sarebbe stato un fulmine che ha colpito la struttura che ospita le rotoballe. Queste ultime, circa 800, in un attimo hanno preso fuoco col rogo che si è allargato a macchia d'olio e le lingue di fuoco avvistate fino a Marina Centro.

Per tutta la notte le squadre dei vigili del fuoco hanno operato cinque squadre, due autobotti da 8000 litri, due APS, un'autobotte da 25000 litri e 17 uomini per tenere a bada l'incendio ed evitare che si propagasse ulteriormente ma, dopo oltre 12 ore, non è stato ancora possibile spegnerlo. Al momento pare che gli animali, ospitati in una struttura attigua a quella interessata dalle fiamme, siano stati messi tutti in salvo. Sul posto è presente anche la polizia Municipale che ha provveduto a chiudere al traffico la strada per garantire il rapido accesso ai mezzi dei vigili del fuoco e il loro rifornimento idrico.