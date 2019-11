Il fiuto del carabinieri a quattro zampe incastra lo spacciatore del parco

Nel pomeriggio di mercoledì i carabinieri della Stazione Porto, col supporto dei colleghi dell'unità Cinofili di Bologna, hanno controllato i parchi XXV Aprile e Giovanni Paolo II, oltre a Borgo Marina, per contrastare lo spaccio nelle zone più calde di Rimini. Nella rete dei militari dell'Arma è caduto un tunisino 34enne, già noto alle forze dell'ordine, finito in manette per detenzione ai fini di spaccio. Il fiuto del cane antidroga è stato fondamentale per incastrare il pusher che vendeva "erba" nei pressi del parco XXV Aprile. Il carabinieri a quattro zampe, infatti, ha subito segnalato dello stupefacente addosso al 34enne che, perquisito, è stato trovato in possesso di 25 grammi di marijuana che gli sono costati le manette. Processato per direttissima, il giudice ha convalidato il fermo del tunisino per poi rimetterlo in libertà in attesa della prossima udienza fissata a dicembre.