Il fiuto di Kent smaschera lo spacciatore all'interno della discoteca

Nel tardo pomeriggio di domenica il personale della polizia di Stato è intervenuto in una discoteca di via Feleto a Rimini dove era in corso un happy hour per un mirato controllo antidroga effettuato, anche, con l'ausilio delle unità cinofile. Intorno alle 17.30 gli agenti, insieme al cane antidroga Kent, hanno ispezionato il patio del locale e il fiuto del poliziotto a quattrozampe ha fatto si che questi si dirigesse immediatamente verso un avventore. Alla vista delle divise il ragazzo, poi identificato per un 27enne milanese residente a Cesenatico, ha dato segni di agitazione. Perquisito, nelle sue tasche sono spuntate 5 dosi di cocaina, per un peso complessivo di 5 grammi, e 8 grammi di marijuana. Lo stupefacente è valso le manette al 27enne che è stato portato in Questura per essere poi processato per direttissima lunedì mattina.