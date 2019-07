Il folk romagnolo ha due giovani stelle, i ballerini Mattia Giorgione e Vittoria Marchionni

Un bel successo per una coppia di ballerini appartenenti alla scuola Nirea danze

Nuovo successo per la coppia di ballerini formata da Mattia Giorgione e Vittoria Marchionni. I giovani danzatori, di 14 e 15 anni, hanno conquistato il podio domenica ai Campionati italiani di categoria 2019 (Fids, Federazione italiana danza sportiva) nella disciplina folk romagnolo, classe B2.

I ragazzi ballano insieme da due anni e fanno parte della scuola Nirea danze, seguiti dai maestri Andrea Giorgi e Nicol Ongaro. In questi anni su dieci gare sono arrivati nove volte primi e hanno già portato a casa il titolo regionale. Questo primo posto conquistato alla Fiera di Rimini è stato un altro tassello di un lungo percorso fatto di passione e impegno. Già lo scorso marzo la coppia di ballerini è stata premiata per meriti sportivi dal sindaco di Misano Adriatico Stefano Giannini, che si è congratulato per l’impegno e le spiccate capacità dei due atleti.

