Il furgone blindato blocca la corsa del Metromare

Imprevisto di percorso, mercoledì mattina, per il Metromare che si è trovato alle prese con uno stop inatteso. A bloccare la marcia dell'autobus è stato un furgone blindato parcheggiato nella rotatoria davanti alla stazione ferroviaria di Riccione. La sosta ha di fatto impedito al Trc di svoltare per rientrare nella sua sede e riprendere la marcia verso Rimini e, allo stesso tempo, ha bloccato per diverso tempo il traffico tra le vie delle Magnolie, Diaz e XIX ottobre. Una lunga fila di veicoli si è formata, a causa del semaforo rosso e dell'impossibiltà di entrare nella rotatoria, con numerosi autmobilisti spazientiti dal ritardo.