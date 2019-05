Il furto di un giubbotto griffato non gli riesce, ladro pasticcione in manette

Verso le 16 di lunedì il personale delle Volanti della polizia di stato è intervenuto nella boutique di Coin, in corso d'Augusto a Rimini, dove era stato appena acciuffato un ladro. Secondo quanto emerso il malvivente, poi identificato come un romeno 35enne, era entrato nel negozio e aveva prelevato dagli scaffali due giubbotti in pelle griffati per poi provarli in un camerino. Dopo diverso tempo, era stato notato uscire e avviarsi fuori dal negozio ma, lo straniero, appariva un po' troppo "gonfio" e dall'impermeabile spuntava un pezzo della giacca che aveva provato. L'addetto alla sicurezza, quindi, aveva ispezionato la sala di prova scoprendo all'interno uno dei giubbotti e, nelle tasche, la placchetta antitaccheggio manomessa.

E' così scattato l'allarme e, il 35enne, è stato bloccato appena uscito dalla boutique. Interrvenuti gli agenti, il personale della Questura ha recuperato il capo griffato del valore di 400 euro restituendolo ai prorpietari e, allo stesso tempo, ha ammanettato il ladro portandolo in Questura. Interrogato, il romeno ha tentato di scagionarsi raccontando che il furto gli era stato commissionato da un connazionale ma, nonostante abbia fornito una descrzione del complice, questi non è stato trovato. Il 35enne, arrestato per tentato furto aggravato, dopo una notte in camera di sicurezza è stato processato per direttissima.