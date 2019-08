"Il gelato fa schifo", dipendenti infedeli diffamano sui social la gelateria dove lavorano

L'improvviso qunato inspiegabile calo della clientela, anche quella più abituale, ha inospettito il titolare di una gelateria all'interno di un centro commerciale di Rimini. Improvvisatosi detective, l'imprenditore è riuscito a scoprire cosa era successo denunciando, allo stesso tempo, due dipendenti infedeli che stavano denigrando l'attività anche attraverso i social network. Secondo quanto emerso le ragazze, una romena e un'ucraina che non lavorano più nella gelateria, avrebbero messo in atto una campagna diffamatoria contro l’azienda e il titolare stesso "colpevole" di “condizioni disumane di lavoro" di "non pagare gli stipendi". Tali informazioni, poi, sarebbero state passate anche a colleghe neo assunte le quali, spaventate, risolvevano subito il contratto di lavoro. A tutto questo, poi, si è aggiunta secondo il titolare anche una serie di segnalazioni negative su Tripadvisor. Il tutto è andato avanti fino a quando le straniere, in accordo tra loro, hanno rassegnato le dimissioni a poch giorni di distanza l'una dall'altra e poco prima dell'inizio dell'estate.

Anche dopo aver lasciato il lavoro, secondo quanto ricostruito dal proprietario, avrebbero continuato a denigrare la gelateria rincarando la dose di improperi contro l’ex proprietario anche all’esterno del centro commerciale ed, infine, si rivolgevano allo stesso legale per avanzare una richiesta economica all’azienda pretendendo presunti ammanchi sulle retribuzioni. Non sarebbero mancate, poi, le piazzate fatte da una delle due all'interno della galleria del centro commerciale il tutto sotto gli occhi dei clienti e dei passanti. Il titolare, che in 14 anni di attività non avrebbe mai avuto un riprovero da parte di dipendenti e clienti, si è così trovato costretto a rivolgersi alll'avvocato Enrico Graziosi e, dopo aver raccolto le prove contro le ex dipendenti, le ha denunciate entrambe.