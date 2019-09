Il genitore è morto, lui continua ad usare il pass invalidi per parcheggiare più velocemente

Due agenti liberi dal servizio della Polizia Locale di Riccione, Misano e Coriano hanno sorpreso un automobilista ad utilizzare un pass disabili intestato ad una persona deceduta. Venerdì pomeriggio, ai due operatori del comando della Perla Verde, non è passata inosservata l'autorizzazione di colore arancio esposta sul cruscotto di un veicolo parcheggiato in piazzale Aldo Moro. Il contrassegno, scaduto nel 2017, è risultato intestato ad una persona residente a Misano Adriatico.

Il tagliando era ancora in utilizzo al figlio nonostante la persona fosse deceduta da diverso tempo. A seguito di ulteriori accertamenti del presidio di Misano Adriatico la persona era in possesso anche di un'altra autorizzazione scaduta nel 2005 e mai restituita agli uffici preposti. Il contrassegno può essere utilizzato su qualsiasi veicolo esponendolo in maniera ben visibile e in originale, purché la persona titolare sia presente e pertanto ne possa usufruire. Dalla Polizia Locale l'invito a segnalare chi abusa del contrassegno per disabili al numero 0541649444.