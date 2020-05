Il giorno più bello in diretta streaming: matrimonio via web per la coppia di sposi

Sono bastate pochissime ore per Gabriele Mazza e Cristina Pasini per ricevere una conferma alla loro scelta coraggiosa: mille congiunti, tra parenti, amici e perfetti sconosciuti si sono iscritti al loro canale YouTube dove, il 23 maggio in streaming si diranno il fatidico "sì" per sempre. Come racconta IlPiacenza, che ha intervistato la coppia, "A metà aprile abbiamo scelto di confermare la data che avevamo già fissato. Dio ci chiama a questo, ad essere coraggiosi, a sposarci". A causa delle note restrizioni per l'emergenza sanitaria da coronavirus, saranno solo quindici le persone che potranno assistere dal vivo alla celebrazione in chiesa a Rimini, città natale di lei, ma, grazie ad un’idea del piacentino Gabriele, chi vorrà potrà farlo anche su Youtube. Per attivare il canale però servivano mille iscritti. Come fare? In poche ore la notizia è diventata virale e, dall’Africa, Spagna, Francia e da tutt’Italia si è raggiunto il fatidico numero. "Faremo la festa quando sarà possibile. Speriamo in autunno". Siete tutti invitati, si direbbe in questi casi. Ma mille, forse, sono un po' troppi.

