Il giovane Alfiere della Repubblica conquista un posto in uno dei più importanti college al mondo

Un sogno che diventa realtà. Il 2019 rimarrà un anno indimenticabile per il riminese Jacopo Cavagna. Il giovane, dopo essere stato nominato Alfiere della Repubblica dal presidente Sergio Mattarella per il suo impegno con l'Unicef, ha raggiunto un altro grande traguardo. E' stato infatti ammesso nel prestigioso Collegio del mondo unito di Cardiff, in Galles, tra i più importanti al mondo. Jacopo è volato nel Regno Unito e con settembre è iniziata la sua nuova avventura.

"Oggi inizia un nuovo capitolo della mia vita, a millecinquecento chilometri da casa - ha scritto Jacopo il 1° settembre - Oggi ho lasciato la mia stanza, la mia città, i miei amici e la mia famiglia. Fra meno di un’ ora, salirò su un aereo che mi porterà in un castello nel Regno Unito. È un traguardo che inseguo da tanto, per cui ho lottato e sono felice di poter coronare oggi questo sogno. Ciao Italia, rimarrò sempre tuo, con orgoglio. Grazie a tutti quelli che hanno fatto parte della mia vita è l’hanno resa così tremendamente meravigliosa".

I collegi sono 18 al mondo e in queste scuole vengono insegnati i valori della pace e della cooperazione internazionale. Ogni anno migliaia di ragazzi provano a misurarsi con l'ardua selezione. Jacopo, diplomato al Liceo classico Giulio Cesare di Rimini, ce l'ha fatta grazie al suo grande impegno, allo studio e alla passione.