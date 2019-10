Il Gruppo Maggioli tra i vincitori del Premio Innovatori Responsabili

C’è anche il Gruppo Maggioli di Santarcangelo di Romagna tra le imprese che hanno ritirato oggi a Ravenna il Premio Innovatori Responsabili. Grazie ad una serie di iniziative che favoriscono il benessere dei dipendenti in azienda, come l’asilo aziendale o le lezioni di yoga, il Gruppo Maggioli ha ricevuto una menzione speciale per il progetto “Benessere e Commitment in Azienda” del Premio Innovatori Responsabili istituito dalla Regione Emilia Romagna. A ritirare il Premio, Cristina Maggioli Responsabile Risorse Umane dell’azienda romagnola che è risultata tra i 32 progetti premiati, scelti tra i 139 candidati da tutta l’Emilia-Romagna. La giornata conclusiva della quinta edizione del Premio Innovatori Responsabili, il concorso annuale con cui la regione promuove e valorizza i progetti realizzati da imprese, associazioni e istituzioni pubbliche impegnate nell’attuazione degli obiettivi di sostenibilità indicati dall’ONU con l’Agenda 2030 si è tenuto nel Museo Classis di Ravenna, frutto di un importante intervento di recupero di un ex zuccherificio inserito nella suggestiva cornice del Parco Archeologico di Classe.