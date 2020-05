Il mercato torna al gran completo senza criticità: "Ci auguriamo la stessa responsabilità per tutto il weekend"

Debutto senza problemi per il ritorno del mercato settimanale del centro storico di Rimini, nuovamente al completo dopo lo stop imposto dall’emergenza Covid. Dopo le prime sperimentazioni con i soli banchi dedicati ai generi alimentari, oggi è stato il primo sabato con la possibilità anche per gli operatori degli altri generi merceologici di tornare in piazza. Tante le persone che hanno deciso, anche approfittando della giornata di sole, di concedersi un giro al mercato; ciò nonostante non si sono registrati assembramenti, né affluenze tali da suscitare preoccupazione. Al contrario, pur a fronte di una situazione inedita e ancora sperimentale, nel corso della mattinata non sono state ravvisate particolari difficoltà, sia per l’accesso all’area mercatale, adeguatamente recintata e presidiata per agevolare cittadini e operatori, sia nella gestione del servizio da parte degli ambulanti. A favorire questa prima giornata di mercato ritrovato anche la presenza dei volontari, incaricati di distribuire le mascherine a coloro che ne fossero stati sprovvisti, dispositivo di sicurezza indispensabile per accedere al mercato.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Una prima prova di ritorno ad una quotidianità, anche se un po’ diversa – commenta l’assessore Sadegholvaad – devo ringraziare gli operatori che si stanno impegnando al massimo per garantire il rispetto delle disposizioni che ricordo sono necessarie per tutelare la salute di tutti, così come mi auguro che la stessa attenzione e senso di responsabilità visti stamattina da parte dei cittadini siano la costante di questo week end primaverile. Torniamo a vivere la città, i suoi spazi e i suoi servizi, ma sempre ricordandoci di mantenere la giusta distanza interpersonale nei contesti pubblici e privati e di evitare situazioni potenzialmente rischiose”.