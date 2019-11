"Il Metromare c'è e non è una burla": Santi risponde a chi vuole impedire l'arrivo a Cattolica

Sono passati pochi giorni dall'inaugurazione ufficiale del Metromare, ma le polemiche continuano a imperversare con commenti al vetriolo dei politici. E c'è chi alza veri propri "muri" che non lasciano spazio al dialogo. Come Fabrizio Pullè di Noi Riccionesi che, in uno scambio di battute con Alessandro Belluzzi del Pd Cattolica, ha affermato che finché ci saranno loro il Trc nella Regina non arriverà mai.

E ai microfoni della trasmissione Tempo Reale Pullè ha persino aggiunto con ironia: “Il trc non è una soluzione. La città non sarà sventrata nuovamente. La soluzione ce l’ho io, dopo la proposta del tapis roulant per collegare l’aeroporto, propongo un servizio mongolfiere per superare completamente Riccione e arrivare a Misano. Poi da lì facciano quello che vogliono".

A stretto giro è arrivata la replica del presidente della Provincia Riziero Santi che sul suo profilo facebook ha commentato: "Non è una burla. Comunque la si pensi il tema del Trasporto Pubblico Locale è strategico per lo sviluppo e per la qualità della vita del nostro territorio. Bisognerebbe recuperare un dialogo serio e costruttivo intorno ad un'opera che ormai c'è. Credo sia sbagliato per chiunque auspicare il fallimento e non lavorare affinché funzioni. Più funzionerà e più sarà sostenibile. Più abbraccerà luoghi e funzioni strategiche più funzionerà. Le soluzioni progettuali migliori saranno quelle condivisibili. Quindi non buttiamola in burla. Lavoriamo insieme. Per il territorio. Non per il tanto peggio tanto meglio. Non per abbattere il nemico. Per i cittadini.