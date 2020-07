Il Metromare scalda i motori, al via la seconda fase di collaudo con i tram elettrici

Scalda i motori il Metromare che collega Rimini a Riccione, dopo l'interruzione del servizio a causa dell'emergenza sanitaria. Il 25 luglio e non oggi, come previsto fini a qualche settimana fa, riprenderanno le corse con i mezzi sperimentali, mentre la prossima settimana sarà svolto il secondo round delle prove di collaudo dell'infrastruttura filoviaria realizzata per funzionare con i mezzi a trazione elettrica costruiti in Belgio, gli Exqui.City18T. La prima prova di collaudo, spiega la Provincia di Rimini, prevista dalla procedura che porterà, "auspicabilmente entro l'anno", alla messa in esercizio dell'infrastruttura e dei filobus snodati a trazione elettrica, si era svolta l'8 e il 9 luglio mentre la seconda si svolgerà nei prossimi giorni. Si "accelera" dunque la procedura in corso e fa ipotizzare che la sostituzione dei mezzi di Tper usati nella fase sperimentale con i nove filobus a trazione elettrica, che andranno a costituire a regime la flotta di Metromare, possa avvenire entro l'anno. Intanto si è deciso appunto di riprogrammare al 25 luglio la riattivazione del servizio sperimentale Metromare, già autorizzato dagli atti della Provincia e di Amr, e pronto al riavvio grazie alla collaborazione di Start e Pmr.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.