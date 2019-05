Il Misano World Circuit diventa un'attrazione per i turisti

In visita a MWC come ai grandi templi dello sport mondiale. Misano Circuit Tour risponde alla domanda di appassionati che vogliono conoscere il circuito intitolato a Marco Simoncelli da una prospettiva mai vista e vivere così un’esperienza unica. Da qui l’idea di seguire l’esempio dei grandi impianti che nel mondo hanno aggiunto alla propria offerta sportiva quella di un tour guidato per conoscerne tutti gli aspetti noti. Il progetto Misano Circuit Tour, promosso da MWC in partnership con la Fondazione aMisano, è stato presentato agli operatori turistici oggi a Portoverde. Accolti dal Vicesindaco di Misano Adriatico Fabrizio Piccioni, erano presenti al battesimo del progetto i piloti Niccolò Antonelli, Michele Pirro e Matteo Ferrari. Tutta la comitiva, in sella alle bici elettriche e risalendo lungo la ciclabile del Conca, ha poi raggiunto Misano World Circuit per scoprire il percorso del tour.

Misano Circuit Tour si sviluppa in nove tappe all'interno del circuito per mostrare passato presente e futuro di un circuito che rientra nell’elite mondiale degli autodromi, unico in Italia e fra i pochissimi al mondo dove si corrono entrambi i mondiali di motociclismo, WorldSBK e MotoGP, oltre all’imminente Campionato Europeo Truck. Seguendo le intuizioni di Marco Montemaggi, curatore del percorso, la visita supera la tradizionale visione di un museo storico, ma riguarda la struttura operativa, il paddock e la sala stampa, la terrazza panoramica, la pit lane, tutti luoghi off limit durante le gare.

Misano Circuit Tour racconta il presente attraverso la visita alle più importanti strutture operative del circuito; il passato è narrato da una parete della memoria (nella galleria dedicata a Marco Simoncelli) dove attraverso una storia divisa in 4 decadi (dagli anni ’70 al 2000) si possono ricordare gli uomini, le gare e gli eventi che hanno caratterizzato il circuito. Misano Circuit Tour è anche un viaggio nel futuro, nel quale conoscere ad esempio le nuove tecnologie della sala Race Control o percorrere i 4.226 mt della pista internazionale dei grandi campioni in sella a modernissime e-bike.

Emozioni garantite per chi percorrerà le curve del Simoncelli sulle traiettorie dei grandi campioni della MotoGP, con le bellissime bici elettriche fornite da Tecno Bike, alimentate dal potente sistema Bosh e indossando i caschi offerti da Briko. La visita, condotta da una guida appositamente formata e riservata a gruppi di fra 15 e 40 persone, consentirà quindi di conoscere la storia del circuito e il suo sviluppo all’interno della Motor Valley, straordinario territorio nel quale la cultura del motore ha generato fabbriche leader al mondo, campioni, eventi e una passione incontenibile per il motorsport.

Misano Circuit Tour è l'evoluzione del progetto ‘58 Minuti’, ideato dalla Fondazione aMisano, rivolto ai turisti e agli appassionati che in due anni ha ottenuto un grande successo. In questo nuovo step, oltre alle visite in e-bike si confermerà il trasporto con il trenino, che condurrà verso il Simoncelli fermando nelle stazioni lungo il percorso per accogliere a bordo i turisti dalle varie zone del territorio misanese. Alla proposta Misano Circuit Tour sono dedicate dodici giornate, tre ogni mese, nelle quali gli appassionati potranno l’inedita esperienza all’interno di Misano World Circuit: 1-12-17 giugno, 5-22-31 luglio, 9-11-26 agosto, 2-9-18 settembre. Altre date sono disponibili su prenotazione.