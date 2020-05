Il Misano World Circuit ricorda Giovanni Colaiacovo: "Ha portato il Mwc nell’elite mondiale"

Si è spento all'età di 85 anni Giovanni Colaiacovo, presidente di Colacem. Insieme ai suoi fratelli Pasquale, Franco e Carlo ha costruito negli anni un Gruppo attivo nel settore del cemento in Italia e in altri paesi del mondo (Tunisia, Repubblica Dominicana, Albania, Haiti, Spagna, Giamaica), del calcestruzzo in Italia e poi ancora nei trasporti, nelle strutture alberghiere e turistiche, nell’editoria televisiva, nel brokeraggio assicurativo, nello sport con Misano World Circuit.

Giovanni Colaiacovo ha saputo interpretare con grande coraggio e capacità i mercati, intuendone le esigenze e favorendone i cambiamenti. Insieme ai fratelli ha creato un sodalizio che ha portato una piccola azienda di Gubbio a diventare un importante player dell’industria nazionale e poi internazionale. Pur concentrato nei numerosi impegni di lavoro, ha mantenuto sempre vivo un legame profondo con Gubbio, la sua amata città, con la comunità eugubina e le sue tradizioni, a cominciare dalla Festa dei Ceri che viveva con grande passione. Ha supportato numerose iniziative culturali e sociali, mostrando sensibilità nei confronti di chi aveva più bisogno.

I collaboratori lo ricordano come il ‘presidente’ gentile e disponibile con tutti, a prescindere dal ruolo ricoperto. “Eravamo la sua famiglia. Il lavoro e l’impegno erano i suoi fondamentali valori, interpretati con etica e responsabilità. Aveva così a cuore l’arte e il bello da aver saputo trasformare i vari stabilimenti per la produzione del cemento, curati fin nei minimi particolari, in grandi parchi verdi. Ricopriva con autorevolezza un ruolo di forte riferimento in azienda, ma allo stesso tempo amava stare tra la gente e ascoltarla senza dimenticare nessuno. Era presente nei territori dove l’azienda opera, incontrava persone e rappresentanti istituzionali, con la sua innata capacità di tessere buone relazioni. Lo ringraziamo per tutto quanto ha fatto per l’azienda, per quello che ha costruito e ci ha lasciato come insegnamento. Un forte abbraccio pieno d’affetto Presidente”.

"La scomparsa di Giovanni Colaiacovo, straordinario imprenditore e protagonista dei successi mondiali del Gruppo proprietario di Misano World Circuit, rappresenta una perdita incolmabile per chi ha conosciuto anche la sua passione per il motorsport - evidenziano dall'impianto del Santa Monica -. Si aggiunge il ricordo per l’affetto sempre mostrato verso il territorio che incornicia l’amato autodromo, dove hanno ruoli di riferimento il presidente e nipote Luca Colaiacovo, l’amministratore delegato e genero, Mariano Spigarelli. Tutta la struttura di Mwc ne ricorda umanità e carisma, partecipando al dolore della famiglia".

"Tutti, qui a Mwc – dicono all’unisono dal circuito – abbiamo ben presente cosa significhi lavorare nell’ambito di un Gruppo così forte. Ci ha insegnato a credere al sacrificio del lavoro, al rigore della gestione, a condividere i meriti dei successi. La spinta forte data dagli investimenti sistematici, con l’attenzione alla loro sostenibilità in una logica di equilibrio economico, ha portato Mwc nell’elite mondiale degli impianti del motorsport. Sono meriti da riconoscere doverosamente ad una grande famiglia di imprenditori, allargata a migliaia di collaboratori, che ha perso un padre".