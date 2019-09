Il mondo del calcio piange Walter Nicoletti, allenò il Cesena alla fine degli anni '90

Si è spento a Rimini nella notte l'allenatore santarcangiolese Walter Nicoletti. Da tempo malato, il mister lascia un vuoto nel mondo del calcio. Una lunghissima carriera da allenatore e un inizio nelle giovanili del Cesena.

Il mondo degli allenatori e tutte le squadre che ha guidato piangono la sua scomparsa. Nicoletti è morto all'età di 67 anni. Ex tecnico del Cesena che allenò nella stagione 1999-2000, venendo esonerato prima dello spareggio contro la Pistoiese per restare in B, una decisione che non mancò di fare scalpore. In Romagna aveva allenato anche Sammaurese e Savignanese. In giro per l'Italia è stato alla guida, tra le altre, di Vis Pesaro, Giarre, Trapani, Taranto, Livorno, Spezia e Lucchese.