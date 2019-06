Il musical "Movie" debutta all'Oltremare Theatre con una standig ovation del pubblico

l pubblico delle grande occasioni, con il Sindaco di Riccione Renata Tosi ospite d’onore, ha preso parte al red carpet di Movie, il musical novità 2019, prodotto da Costa Edutainment e diretto da Elena Ronchetti, andato in scena in prima nazionale, nella calda serata estiva di domenica 23 giugno presso l’Oltremare Theatre di Riccione. Il pubblico ha avuto un assaggio di quelle che sarebbero state sognanti atmosfere hollywoodiane già nel foyer, dove era allestito un photo-booth, cioè un punto fotografico a tema attrezzato con megafono, ciak, cornice di pellicola e poltroncina da regista, letteralmente preso d’assalto da presenti. E’ stato però dal momento del buio in sala che il viaggio attraverso cinema, teatro, miti dello schermo e dell’animazione è cominciato. Lo spettacolo vanta 13 ballerini e performer di altissimo livello, le musiche del maestro Andrea Tosi e i testi brillanti di Gianfranco Vergoni, la bellezza dei costumi e, sopra tutto, la regia e le coreografie di Elena Ronchetti, hanno davvero portato via il respiro alle 500 persone in sala che, al termine, ha tributato una standing ovation, con un lungo applauso che ha visto tutta la grande platea alzarsi in piedi.

Una produzione teatrale da parte dei parchi a tema è un gesto coraggioso, che il Direttore del Polo Romagnolo CE, Patrizia Leardini spiega in questo modo: “Movie rappresenta una diversificazione dell’offerta turistica, così diversa da come era un tempo, con un pubblico sempre più alla ricerca della qualità. Secondo diversi studi di settore – continua Leardini - i parchi stanno diventando destinazione turistica e Movie rappresenta la scelta del gruppo Costa Edutainment di arricchire l’ offerta territoriale producendo uno spettacolo di altissimo livello”. Uno spazio incredibile, l’Oltremare Theatre, che per Nicola Costa, di Costa Edutainment, ha possibilità tecniche imponenti, che unite alla bravura di cast e regia, rende un luogo di socializzazione del quale il territorio si avvantaggerà”. Di sincero entusiasmo le parole del Sindaco di Riccione, Renata Tosi: “Uno spettacolo stupendo, con un ritmo che non distrae un secondo dalla bellezza della musica, della recitazione e del ballo. Confido che il musical possa diventare una bella abitudine di Riccione, perché non credo ci siano altre parti d’Italia dove il musical si senta così a casa propria, come qui a Riccione.”

Applausi scroscianti per Elena Ronchetti, emozionata alla fine della “prima”: “Movie è uno spettacolo che parla di cinema e di teatro: un’unione possibile quando si fa un musical. Gli artisti ragazzi cantano in presa diretta e il pubblico ha il privilegio di assistere in contemporanea alla suggestione del teatro e all’emozione del grande cinema” Il musical andrà in scena con due repliche settimanali pomeridiane nel mese di giugno (nei giorni 25 e 30 alle 15:00), tre recite pomeridiane settimanali in luglio e agosto e quattro date serali, l’11 e 21 luglio, 11 e 25 agosto con inizio alle 21:00.

La regia dello show è di Elena Ronchetti. Ballerina, attrice, coreografa e regista, lavora da anni nei teatri più famosi d’Italia, collaborando con registi di fama mondiale come Garinei, Giovannini, Gino Landi, Nanni Moretti e Saverio Marconi. Ha lavorato accanto ad attori come Gino Bramieri, Enrico Brignano, Sabrina Ferilli, Maurizio Mattioli, Valerio Mastandrea, Enrico Montesano. Lo spettacolo è un grande tributo al grande cinema, ai film d’animazione, agli Oscar, alla commedia musicale, su uno degli spazi scenici più particolari d’Italia:120 metri quadrati di palco e un gigantesco schermo da 600 metri quadrati dove si producono contaminazioni inarrivabili fra tecnologia e arte, altissima definizione del suono e dell’immagine che esaltano la bravura del cast, con il risultato di offrire allo spettatore settanta minuti di esperienza totalmente avvolgente. La direzione musicale è di Andrea Tosi, i testi sono di Gianfranco Vergoni. Visual project Massimiliano Pontellini, luci e fonica Massimo Fabbri e Simone Marzi, costumi Sartoria D’Inzillo e Elena Brighi.

Nel cast troviamo Alan Bertozzi (“Men in Italy” regia di Alfonso Lambo e “La Vedova Allegra” regia Gino Landi), Vincenza Brini (“Canto perché non so nuotare” regia Massimo Ranieri, coreografie Franco Miseria e “Aggiungi un posto a tavola“ regia Gianluca Guidi, coreografie Gino Landi), Nico Buratta (“Mary Poppins the Broadway musical” regia di Federico Bellone, “Loretta Goggi in Gypsy il musical” regia di Stefano Genovese), Andrea Carli (“La famiglia Addams” e “Bronx Tale” regia Claudio Insegno), Giulia Cesaroni (Disneyland Paris, coreografie Anthony Depras, "Vorrei la pelle nera", regia Maurizio Colombi), Giada d'Auria (“Flashdance” regia di Federico Bellone Stage Enteritainment, “Priscilla la regina del Deserto” di Bellone - Broadway production, “La Febbre del sabato sera” regia di Claudio Insegno), Matteo Faieta ("Rugantino" di Garinei e Giovannini, "Priscilla, la regina del deserto il musical" di Simon Philips), Sara Filipucci (“Aggiungi un posto a tavola” di Gino Landi e “Notre Dame de Paris” di Gilles Maheu e Weyne Fowkes), Giampiero Giarri (“Romeo e Giulietta ama e cambia il mondo” di Giuliano Peparini e “Notre Dame de Paris” di Gilles Maheu e Weyne Fowkes), Maria Sacchi (“Grease” regia di Saverio Marconi, “Peter Pan” regia di Maurizio Colombi), Lorenzo Tognocchi (“Flashdance” e “The Blues Legend” regia di Chiara Noschese prodotto da Stage Entertainment Italia), Renato Tognocchi ("Footloose" regia Martin Michel, "La febbre del sabato sera" regia Carline Brouwer), Nicole Zignani ("Ballet Inoffensif" regia Mauro Bigonzetti e "Il Principe Ranocchio" regia di Melina Pellicano).

Il musical racconta di un regista, sognatore e caotico, vuole rievocare le emozioni provate da spettatore. Una pignola Assistente controlla la pianificazione dello spettacolo, le audizioni, le prove... mentre una misteriosa figura, si aggira per il teatro in una magica dimensione. Come se fosse lui a saperla più lunga di tutti… Una carrellata di grandi successi dai film musicali alle atmosfere classiche dei grandi maestri del cinema, rivisitate come in un sogno. Un racconto dolce, esilarante e imprevedibile, che mette in luce alcuni tra i migliori talenti del musical italiano; questi sono gli ingredienti di “MOVIE”, un viaggio colorato e poetico che risveglia in tutti noi la capacità di meravigliarci insieme.