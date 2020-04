Il Mystfest lancia "10 piccole indagini" in ebook: il ricavato andrà in beneficenza

Esce martedì in ebook l'antologia "10 piccole indagini" con i racconti vincitori degli ultimi 10 anni del Premio Gran Giallo Città di Cattolica, i cui proventi sosterranno la Caritas Parrocchiale San Pio V di Cattolica durante l'emergenza Covid-1. La nuova edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica – Mystfest 2020 è alle porte e anche in questa occasione la cultura non si ferma, giocando un ruolo fondamentale e accompagnandoci in questo difficile periodo.

La direzione del Festival con il contributo del direttore de Il Giallo Mondadori, Franco Forte, ha pensato di scendere in campo e rispondere all'emergenza sanitaria in corso, riscoprendo i racconti vincitori delle ultime dieci edizioni del Premio. L'antologia, dal titolo “10 piccole indagini”, sarà disponibile in versione ebook a partire dal 7 aprile sugli store on line e su www.delosstore.it, e successivamente in vendita anche in edizione cartacea. L'iniziativa non solo terrà compagnia agli affezionati lettori, ma contribuirà attivamente all'emergenza poiché il 50% dei proventi derivati dalla vendita del libro saranno devoluti alla Caritas Parrocchiale San Pio V di Cattolica, impegnata contro il Covid-19 ad assistere le persone attualmente in difficoltà, confermando il proprio, indispensabile impegno verso la nostra città.

“Coniugare una proposta letteraria di qualità e un fine solidaristico appare dunque in linea con le iniziative promosse dall'amministrazione, che si è immediatamente attivata per garantire assistenza e continuità dei servizi. E proprio il lungo sodalizio che lega il MystFest alla città di Cattolica ha dato l'idea per una iniziativa che vuole concedere una piccola evasione (ovviamente d'immaginazione) e accompagnare questi giorni di permanenza presso le proprie abitazioni” affermano il Sindaco Mariano Gennari con il Vice Sindaco Valeria Antonioli. erché il Gran Giallo, come ci ricorda Carlo Lucarelli, “è sempre stato uno specchio, di più, un termometro, ancora di più un indicatore dello stato di salute, di vitalità e di speranza del giallo italiano”.

“La risposta degli scrittori è stata veloce ed emozionante,” prosegue la direttrice del Festival Simonetta Salvetti - un segno forte del loro legame con la nostra città e con un Concorso che segna la storia della letteratura di genere. Perchè la cultura è forza e resistenza, perchè sapremo che è tutto finito quando vedremo di nuovo le persone nelle biblioteche, nei musei, nei teatri e nei festival.”

L'antologia consente inoltre di prepararsi alla nuova edizione del Premio Gran Giallo Città di Cattolica. Sul sito www.mystfest.com è infatti online il regolamento completo del concorso che scadrà il 18 maggio 2020. Il racconto inedito di ambientazione gialla e noir inviato sarà valutato da una giuria unica nel panorama nazionale, composta da alcuni tra i più grandi giallisti italiani: Barbara Baraldi, Giancarlo De Cataldo, Maurizio De Giovanni, Carlo Lucarelli, Valerio Massimo Manfredi, Ilaria Tuti, il direttore de Il Giallo Mondadori Franco Forte e la direttrice del MystFest Simonetta Salvetti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per acquistare l’ebook: www.mystfest.com