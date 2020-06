Il nuovo Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna in visita a Rimini

Nella giornata di mercoledì il Prefetto della provincia di Rimini Alessandra Camporota ha ricevuto a Palazzo Massani, in visita di cortesia, in un clima di grande cordialità il Generale di Brigata Davide Angrisani, nuovo Comandante della Legione Carabinieri Emilia Romagna. L’incontro tra il Prefetto e l’Alto Ufficiale dell’Arma, accompagnato dal Comandante Provinciale Col. Giuseppe Sportelli, si è incentrato su una attenta rassegna delle principali tematiche che interessano la provincia, riconosciuto e consolidato polo di attrazione turistica, dalle prospettive di sviluppo, specie in fase post-emergenziale, fino alle peculiarità paesaggistiche, culturali ed imprenditoriali ed agli specifici profili dell’ordine e della sicurezza pubblica. Nel corso della visita, il Rappresentante del Governo, certo che il nuovo Comandante della Legione saprà essere un punto di riferimento per le Istituzioni e per l’intera collettività, ha manifestato apprezzamento per l’opera che l’Arma svolge nel territorio provinciale, attraverso la sua articolazione capillare, a tutela della comunità negli aspetti essenziali della vita quotidiana, rafforzando nei cittadini anche il senso di sicurezza e della presenza dello Stato.

Sempre nella mattinata anche il sindaco di Rimini Andrea Gnassi ha ricevuto la visita del Generale di Brigata Davide Angrisani che dal mese di giugno ha assunto il comando della Legione Carabinieri Emilia Romagna. Ad accompagnare il Generale all’incontro in residenza comunale il colonnello Giuseppe Sportelli, Comandante dei Carabinieri della Provincia di Rimini.