Il Palacongressi si aggiudica il prestigioso convegno dei chirurghi europei della mano

Il Palacongressi riminese di Italian Exhibition Group (IEG) fa centro e si aggiudica il 28° congresso della Federation of the European Societies of Surgery of the Hand – FESSH, in programma dal 17 al 20 maggio 2023. Almeno 1500 i partecipanti previsti, tra medici, chirurghi ed esperti europei e internazionali, per 6000 presenze. Con una votazione che si è svolta lo scorso 19 giugno a Berlino, nell’ambito del congresso medico internazionale congiunto di IFSSH e IFSHT, le federazioni internazionali che riuniscono i professionisti della chirurgia della mano, la struttura congressuale di Italian Exhibition Group ha avuto la meglio sulle candidature di Helsinki e Istanbul, finite insieme a Rimini nella short list. La prima, in particolare, era sulla carta la favorita, non essendosi mai svolto in Finlandia un congresso della Federazione europea di questo particolare settore della chirurgia. Ma le caratteristiche della località – Rimini con la sua fama acquisita di destinazione dinamica, capitale balneare ma anche città d’arte – e dell’infrastruttura, un Palacongressi all’avanguardia per servizi, location, versatilità, hanno contribuito a fare la differenza e a portare a casa l’aggiudicazione.

“Ringraziamo la SICM, Società Italiana della Chirurgia della Mano, che ha fatto propria la candidatura del Palacongressi di Rimini – commenta la direttrice della divisione Event & Congress di IEG Stefania Agostini - ed in particolare il dottor Riccardo Luchetti, nostro prezioso ambasciatore. Sin dall’inizio hanno creduto in questa opportunità e hanno sostenuto la candidatura di Rimini per l’Italia in tutti i passaggi dovuti per arrivare a questo successo”. Il congresso della FESSH arriverà al Palacongressi di Rimini nel 2023 dopo le edizioni di Basilea (2020), Rotterdam (2021) e Londra (2022). L’importante aggiudicazione allunga la lista degli eventi internazionali che saranno ospitati al Palacongressi di Rimini nei prossimi anni: ISS - International Strawberry Symposium (maggio 2020), CINC International Conference on Computing in Cardiology (settembre 2020), SWESD – Joint Conference on Social Work Education & Social Development (giugno 2020), ICCC – International Conference on Coordination Chemistry (luglio 2020), ESPN – European Symposium on Poultry Nutrition (giugno 2021).