Il Parco del Mare e il futuro di Rimini in un dibattito con Gnassi, Bonaccini e l'architetto Boeri

Il Pd Rimini organizza un incontro per discutere e riflettere sul progetto del Parco del Mare. "È iniziata la fase2, a noi il compito di pensare all'oggi e progettare il domani - scrive il Pd - Per questo nasce 'Rimini domani,adesso' come opportunità di confronto e piattaforma di scambio di idee per immaginare le prospettive future a disposizione della comunità provinciale del pd riminese".

Il Primo appuntamento verte sul tema della rigenerazione urbana, dal Parco del mare come progetto pre-post covid19. A parlarne saranno il sidnaco Andrea Gnassi, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e l'architetto Stefano Boeri. A condurre il dibattito il giornalista Gigi Riva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'appuntamento è venerdì 8 maggio, alle 18, in diretta facebook sulla pagina 18:00 in diretta dalla pagina del Pd (www.facebook.com/pdrimini/).