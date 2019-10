Il paziente si innamora della dottoressa e diventa un molestatore seriale

Una vita d'inferno per una dottoressa di base finita nel mirino delle attenzioni morbose di un suo paziente 66enne che, innamorato follemente della donna, si è trasformato in un molestatore seriale. L'uomo, infatti, non perdeva occasione per farle delle spinte avances, tormentarla nello studio medico e tempestarla di messaggi e telefonate. Una situazione che, per la professionista, si è fatta sempre più pesante tanto da chiedere alla Ausl di cancellare l'anziano dai suoi pazienti nel tentativo di allontanarlo. Nonostante la ricusazione, il comportamento del 66enne non era cambiato ma, anzi, si era fatto ancor più minaccioso tanto che la vittima, oramai allo stremo e impaurita, si era rivolta ai carabinieri ottenendo un divieto di avvicinamento e, allo stesso tempo, il pubblico ministero che ha indagato sulla vicenda ha chiesto per il 66enne il giudizio immediato con l'accusa di stalking.