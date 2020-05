Il Pd: "Dimezzare le tariffe dei parcometri per la stagione 2020"

E’ passata una settimana dalla fine del lockdown dovuto all’emergenza sanitaria causata dal Covid-19. "La ripartenza, come è normale che fosse, è stata lenta, probabilmente sarà graduale e anche differenziata per tipologia di attività - spiegano dal Pd di Riccione - Tutti i settori economici sono in sofferenza, a cominciare da quelli che in questo periodo avrebbero dovuto portare a regime le loro attività in vista dell’apertura della stagione turistica. Tra queste il commercio. A tal proposito ci sentiamo di avanzare una proposta concreta: dimezzare per la stagione 2020 le tariffe dei parcometri situati negli assi commerciali principali, estendendo tale provvedimento anche a ben delimitate aree nei dintorni degli stessi. Come è noto, in centri di media dimensione come lo è Riccione, vi è poca abitudine ad utilizzare i mezzi pubblici, privilegiando il trasporto privato; oggi ancor di più vista la ritrosìa delle persone a frequentare luoghi chiusi con altre persone vicine, come possono essere i bus".

"Un abbattimento delle tariffe incentiverebbe i nostri concittadini a recarsi nei negozi situati sugli assi commerciali principali della nostra città; inoltre proponiamo che per i mezzi elettrici l’abbattimento del costo del parcheggio sia totale - continuano i dem - Non sfugge il fatto che per attuare una tale proposta occorre anche individuare le necessarie coperture economiche, in quanto il bilancio comunale ne verrebbe a soffrire. Qualche giorno fa l’Assessore al bilancio ha comunicato che la sospensione per il 2020 del pagamento delle rate dei mutui, per effetto di una misura decisa dal Governo nazionale, comporterà per Riccione un risparmio di 1,5 milioni di euro e che lo stesso Comune di Riccione, aderendo alla opportunità di rinegoziare i mutui in corso, risparmierà sui tassi di interesse ulteriori 1,5 milioni. Parte di tali risorse possono essere utilizzate per implementare la proposta che avanziamo".