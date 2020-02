Il ponte di Verucchio torna ad essere transitabile per tutti i veicoli sotto le 40 tonnellate

A partire dalle ore 7.00 di lunedì 2 marzo il ponte di Verucchio torna ad essere transitabile per tutti i veicoli aventi una massa a pieno carico non superiore a 40 tonnellate. Permangono le altre prescrizioni in essere, ovvero il limite di velocità di 30 Km/h e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico su una corsia e il percorso pedonale sul lato monte del ponte. Il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 40 tonnellate si estende dal Km. 6+990 all’uscita della rotatoria di intersezione con la SP 14 Ter fino al Km. 9+680 (testata del ponte lato Verucchio) della S.P. 14 “Santarcangelo” al confine fra i Comuni di Poggio Torriana e Verucchio, con le eccezioni per i veicoli che devono raggiungere le destinazioni ubicate lungo la SP 14 prima del ponte sia per carico o scarico che per raggiungere la propria sede.