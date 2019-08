Il predone del supermercato finisce nella rete dei carabinieri

La spesa senza pagare è costata le manette a un marocchino 26enne, già noto alle forze dell'ordine, arrestato dai carabinieri di Misano per furto aggravato. Nel pomeriggio di sabato il nordafricano si è infilato tra gli scaffali del supermercato all'interno del centro commerciale e, convinto di non essere scoperto, ha iniziato ad insaccare la merce nello zaino per poi allontanarsi in tutta fretta. Le sue manovre, però, sono state notate dal pesonale della sicurezza che ha dato l'allarme facendo intervenire una pattuglia dell'Arma. Perquisito, nello zaino del marocchino è stata trovata refurtiva per 260 euro che gli è valsa le manette.