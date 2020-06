Il Prefetto Camporota ha ricevuto il Colonnello Gabrielli che gestisce il progetto “Strade Sicure”

Nella mattinata di lunedì il Prefetto della provincia di Rimini Alessandra Camporota ha ricevuto a Palazzo Massani, in visita di cortesia, il Colonnello Roberto Gabrielli, Comandante del 121° Reggimento artiglieria contraerea “Ravenna” di Bologna, per il passaggio di consegne al Comando del Raggruppamento Emilia-Romagna che garantisce nell’ambito dell’operazione “Strade Sicure” il presidio anche nella provincia riminese.

Nel corso dell’incontro, in cui il Prefetto Camporota si è soffermato con l’Ufficiale dell’Esercito sui temi della pubblica sicurezza nel contesto provinciale, è stata evidenziata la estrema rilevanza di una solida collaborazione tra le Istituzioni nell’azione di prevenzione e contrasto della criminalità e del terrorismo, attraverso il sinergico intervento dei militari in concorso con le Forze di polizia operanti nel territorio.



Il Rappresentante del Governo ha espresso particolare soddisfazione per la attività determinate dell’Esercito che ha assicurato un costante ausilio anche nella attuazione delle misure governative di contenimento del fenomeno epidemiologico dall’avvio della emergenza sanitaria, sottolineando la positiva percezione, da parte dei cittadini, della presenza rassicurante dei militari anche in tale delicata fase.